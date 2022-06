MASENDAV ⟩ Kriitiliselt ohustatud orangutan suitsetab loomaaias külaliste visatud sigaretti

Videos on näha orangutani, kes hoiab sõrmede vahel põlevat suitsu, istudes samal ajal mõnusalt oma puuri põrandal. Ta vaatab teda jälgivaid külastajaid ja võtab sigaretist kaks pikka mahvi. Taustal võib kuulda üht naist kõvahäälselt naermas.

Pärast seda kummardub loom sigaretti kustutama. Orangutan meenutab kogenud suitsetajat: on selge, et ta kontrollib, kas ta on suitsukoni enne ära viskamist täielikult vastu kive ära kustutanud.