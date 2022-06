Ukrainas lahinguväljale sattunud kits haavas mitut Vene sõdurit

Ilmselt toitu otsiva seiklusjanulise ja uudishimuliku kitse tegevuse tõttu said mitmed Vene sõdurid vigastada.

Loom käivitas Vladimir Putini vägede rajatud kaitsesüsteemi, mis põhjustas plahvatuste seeria. Mitmed sissetungijatest sõdurid said granaadiplahvatustes viga.

President Volodõmõr Zelenski kutsus samal ajal liitlasi üles suurendama raskerelvade tarneid, et käimasolevas lahingus Venemaad võita. «Peame vabastama oma maa ja saavutama võidu, kuid kiiremini, palju kiiremini,» ütles ta videopöördumises. Ta lisas ka, et Moskva õhu- ja maarünnakute eesmärk on hävitada kogu Donbassi piirkond.