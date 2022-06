HEA TEADA ⟩ Nutikad ja toimivad nõuanded, et kaduma läinud koer kiiresti üles leida

Kadunud koer on ärevil ja otsib asju, mis teda lohutavad. On ülioluline, et sina ja kõik teised, kellega koos looma otsite, kannaksid kaasas pererahva lõhnaga lõhnavaid riideesemeid.

Sinu lõhna tuleb levitada kõikjale, et koer saaks selle üles otsida ja koju naasta. Veendu, et jätad riided või rätikud viimasesse teadaolevasse kohta, kus koera nägid.

On väga tõenäoline, et keegi ühel hetkel kadunud koera leiab. Sel juhul on ülioluline, et koera mikrokiibi andmed oleksid ajakohased.