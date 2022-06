PÄEVAKÄPP ⟩ Tänavakassina sündinud Sindy pole kunagi tõelist kodusoojust tunda saanud

Sindy on imeilusa triibulise kasukaga, suurte heleroheliste silmadega kassike. Tema olekust on näha, et ta on valmis üritama, ta on valmis edasi liikuma ja ehk ühel päeval ühte inimest täielikult usaldama. Kui keegi vaid annaks talle võimaluse, oleks valmis teda igal päeval koju jõudes konserviga tervitama, saab Sindyst tõenäoliselt väike armas triibuline hellik.