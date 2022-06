PÄEVAKÄPP ⟩ Raske haiguse üle elanud Öö on valmis uude koju kolima

Esimese nädala veetis kassipoiss kassitoas sündmusteta, ent ühel koledal hommikul ootas vabatahtlikku hirmus vaatepilt: pisike Öö lamas väsinult pesas ja ei jõudnud ennast isegi pai küsimiseks hästi püsti ajada, andis vaid kaebliku näugumisega teada, et tal on väga halb olla.

Kibekiiresti toimetati kassike kliinikusse ning järgmised kümme päeva veetis Öö oma elu eest võideldes tilgutite all. Arstid Tartu Väikeloomakliinikust tegid aga tõelisi imesid – kui teised muretsesid, et armas Öö ei pruugigi raskest seisust välja tulla, ei kaotanud nemad kordagi lootust ja nii saigi Öö vaid kümme päeva hiljem jälle tagasi kassituppa kolida.

Nüüd on Öö juba kaks nädalat haigusest taastunud ja asjad lähevad tasapisi ülesmäge. Kui algul pidi jõuetut kiisut sööma meelitama ja tihti ka süstlast toitma, siis nüüd on kassipoisil isu järjest paremaks läinud ja jõud hakkab ka tagasi tulema.

Tema silmist on näha, et ta ei olnud valmis kordagi oma elust loobuma ja on praegu kõik oma tahtejõu suunanud tervenemisele. Keerulisest seisust hoolimata on Öö olnud koguaeg paimaias ja ülisõbralik ning leppinud kõikide vajalike protseduuridega.