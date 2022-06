PÄEVAKÄPP ⟩ Tagasihoidlik Eeva otsib inimest, kes taas usaldama õpetaks

Paistab, et ta seostab inimesi kurjade kavatsustega ning kes saabki seda endisele tänavakassile pahaks panna. Me ei saa kunagi täpselt teada, kui raske ta elu enne kassituppa tulekut on olnud…

Olgugi, et inimestesse suhtub Eeva veel umbusaldusega, meeldivad teised kassid talle väga ning nende seltsist otsib ta pidevalt tuge ja lohutust. Tema südamesõbrannaks on saanud Teele, kellega koos on hoopis julgem magada ja isegi vahel kõhtu inimese nähes näidata! Jah, kassitoas sõprade keskel on Eeval oluliselt parem elu kui kunagi tänavatel, kuid siiski… Kuskil peab ju olema inimene, kes ka Eevale südamesse poeb?

Eeva vajab (hoiu)kodus aega ja kannatust, et inimest usaldama õppida, kuid tema hirmunud südant on kindlasti võimalik sulatada. Eriti hea oleks, kui kodus oleks ees teine sõbralik kass, kes näitaks, et inimene on hea ega taha kassikesele halba.