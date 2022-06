Mees rahustas märatsevat krokodilli ootamatult külmrelvaks osutunud tarbeesemega

Mees selgitas, et multifunktsionaalseks osutunud köögitarviku abil kaitses ta oma pubi ja selle külastajaid. Kuna krokodill tuli liiga lähedale ja hakkas agressiivseks muutuma, pidi Hansen midagi ette võtma ja roomaja oma territooriumilt ära ajama.

See ei olnud ettevõtja esimene lahing roomajaga. 2018. aastal ründas kolme meetri pikkune krokodill tema koera ja sõi lemmiku mehe endi silme all ära. Mees püüdis meeleheitlikult oma kodulooma päästa, kuid kõik jõupingutused olid asjata. Ta tunnistas, et ta krokodille ta ei karda ja suhtub nendesse kui tavalistesse metsloomadesse, kelle kõrval elamisega tuleb lihtsalt kohanduda ja harjuda.