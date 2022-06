KERGET KÄPPA ⟩ Ketti mädanema jäetud Pontu suri, endiste omanike vastu algatati kriminaalasi

Kilingi-Nõmme alevikus asuva maja juures vedeles alla 2 meetrises ketis külili elusalt mädanev, vaklade poolt söödud saksa lambakoera moodi Pontu.Koer oli sisuliselt surnuks nälginud, sest kehakaalu oli alles kõigest 17 kg. Koera silmadest ja ninast jooksis selget mäda. Pontuke lehkas nii jubedasti, et kogenud vabatahtlik oksendas ja öökis tükk aega peale koera lähedal olekut. Liigutamine tegi koerale nii põrgulikku piina, et ta lausa röökis valust

Aspergilloos oli hävitanud enamuse tema luukoest ning enamuse ka aju kaitsvast luust. Ka silmakoobas oli taandunud ning üks silm luu hävinemise tõttu sügaval koopas. Tema keha ei omastanud enam toitaineid vaatamata sonditoitmisele, mida talus hästi. Valud suurenesid ning silma ja nina puhastamisel hakkasid need veritsema. Veresooned olid muutunud lihtsalt nii hapraks, et ei saanud enam puhastadagi. ELS pidas nõu mitmete arstide ja kliinikutega, sealhulgas ka väljaspool Eesti Maaülikooli Loomakliinikut. Konsiiliumiga mitu korda arutades tuli teha otsus, et Pontu aitamisel on inimvõimete piir ees.