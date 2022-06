Superkangelast meenutav kass hullutab sotsiaalmeedias fänne

Loomulikult on ta tänu omanäolisele välimusele kõvasti populaarsust kogunud ka sotsiaalmeedias, omades TikTokis pea 300 000 jälgijat.

Kassi peremees Indraini Wahyudin Noor rääkis väljaandele Daily Mail, et tal on palju kasse, kuid Boy on nende seast tema kõige suurem lemmik ning seetõttu veidi rohkem ära hellitatud kui teised. «Talle meeldib süles olla ja rohkelt pai saada.»