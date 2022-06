OHTLIK ⟩ Suvised veemängud võivad lemmikule tuua surmaga lõppeva tervisehäda

Koeraomanik rääkis väljaandele Newsweek, et tema lemmik hukkus 11. juunil pärast lastebasseinis mängimist ning kõik käis väga kiiresti. «Pärast basseinis mängimist märkasin, et tema igemed on kuidagi kahvatud ja ta oli järsku väga väsinud. Kui me tuppa jõudsime, oksendas ta suure koguse vett ja ma sain kohe aru, et midagi on väga valesti. Ta kõndis veel paar sammu, kuid kukkus siis kokku ning hakkas värisema,» kirjeldas naine. Nad kiirustasid loomaarsti juurde, kuid veterinaaridel ei õnnestunud looma elu päästa. «See kõik juhtus 25 minuti jooksul.»