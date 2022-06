KLIIMAKRIIS VÕI KURI KÄSI? ⟩ Teadlased murravad pead, mis põhjustas tee äärest leitud saja pingviini surma

Kohalik elanik Pauline Wilson rääkis Daily Mirrorile, et ta haistis eelmisel nädalal mädanemise ja roiskumise lõhna. Alguses ei pööranud ta sellele eriti tähelepanu, kuid kui see intensiivistus, läksid ta naabriteha haisureostuse allikat otsima. Reedel, 10. juuni õhtul leidis üks naabritest maantee äärest kuhja pingviinide laipu.

Wilsoni sõnul leidub surnud pingviine Cable Bay randades sageli, kuid mitte sellisel hulgal. Naine paiskas õhku endapoolse versiooni, et pingviinid surid kalavõrkudes ja seejärel visati lihtsalt minema.

Looduskaitseministeeriumi andmetel oli loomade surma põhjuseks hoopiski La Niña nimeline kliimanähtus, mis toob kaasa merepinna temperatuuri tõusu ja rannikutuulte suurenemise Uus-Meremaal. Veetemperatuuri muutumise tõttu rändavad kalad, mida pingviinid söövad, eemale ja neil on raskem jahti pidada.

Uuringu tulemuste kohaselt ei olnud leitud lindude surnukehadelt nahaalust rasva ja nende seedetraktis ei olnud toidu jälgi. See näitab, et loomad võisid surra nälga ja hüpotermiasse.

Viimase kuue nädala jooksul on avastatud vähemalt 450 pingviini surnukehad.

Sinised pingviinid on kõigi elavate pingviinide väikseimad liigid. Nende keskmine kõrgus on 33 sentimeetrit ja pikkus 43 sentimeetrit. Nad elavad Uus-Meremaal ja Austraalias, nende elanikkond on hinnanguliselt umbes miljon paari.