FOTO ⟩ Kahtlane leid Nõmmelt ehmatas koeraomanikke

Naine jagas leidus Facebooki grupis Eesti koerainimesed, kus kohe tekkis elav arutelu selle üle, mis teradega võib olla tegemist ning kas need võivad olla mürgised. Teatavasti on Tallinnast ja mujalt Eestist varemgi leitud taolisi ohtlikke peibutisi, näiteks nõelu täis topitud lihatükke, mis on linnaruumis ringi liikuvad koeraomanikud väga ettevaatlikuks teinud.