Populaarset puugivastast kaelarihma seostatakse 2500 koera surmaga

70 dollarit maksvat Seresto puugirihma, mis lubab looma parasiitide eest kaitsta tervelt kaheksa kuud, seostatakse koguni 100 000 erineva juhtumi ja 2500 lemmiklooma surmaga ning seetõttu on USA seadusandjad teinud tootjale ettepaneku need vähemalt ajutiselt müügilt tagasi kutsuda, et nende mõju põhjalikumalt uurida, vahendas CBS News.