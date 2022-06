PÄEVAKÄPP ⟩ Kodust ilma jäänud kauni kasukaga vennad Bobi ja Robi otsivad ühist kodu

Bobi ja Robi on tõelised sõbrad, nii omavahel kui ka inimesega. Paitusi naudivad nad täiel rinnal ja käivad kordamööda inimese kaisus magamas.

Nendega ei pea kunagi muretsema, et neil igav on, sest nad möllavad ja müravad üksteisega ise. Öösiti magavad nad rahulikult ja inimeste und ei sega.

Vennakesed on nüüd juba pea kolm aastat külg-külje kõrval elanud ja kasvanud ning neid lahutada ei ole mingil juhul võimalik. Niisiis otsivad nad koos nüüd uut kodu, seda õiget omanikku, kes neist kunagi enam ühelgi põhjusel ei loobuks ja kes saaks aru, et lemmikloom on alatiseks.