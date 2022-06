Eraloomaaiapidaja suri saadud vigastustesse, kui püüdis söövat tiigrit silitada

Teises videos on maas tohutu vereloik. De Jesus viidi kiiresti haiglasse, kuid ta keeldus lubamast meedikutel tema katkist kätt amputeerida. Arstid ütlesid kohalikule meediale, et mehel tekkisid tüsistused ja de Jesus suri saadud vigastuste tagajärjel.

Väidetavalt avaldas sünge videomaterjali eraloomaaias hoidnud loomade omanik, et näidata loomapidaja hooletust.

Kohalik meedia teatas, et kontrollitakse, kas tiigrite omanikul on keskkonna- ja loodusvarade ministeeriumi (Semarnat) luba loomade pidamiseks. Teatati, et ilmselt peetakse samas kohas ka lõvi ja krokodilli.