FOTOD ⟩ 3 haruldast koeratõugu, kes suveilma täiel rinnal naudivad

Saksa lühikarvaline linnukoer on vastupidav, atleetlik ning väga mitmekülgne jahi-, seisu- ja kättetoov koer (HPR-koer ehk hunt, point, retrieve), kes töötab edukalt nii maal kui ka vees. Nende karvastik on lühike ning vett hülgava tekstuuriga, reguleerides suurepäraselt kehatemperatuuri ka palaval suvepäeval. Nende karvastiku värvus võib olla väga varieeruv, kuid iseloomulik kehahoiak aitab nad alati ära tunda. Nad on väga intelligentsed ning vajavad päeva jooksul palju liikumist ja mõttetööd. Vastasel juhul hakkab neil igav ja nad võivad hakata kodus pahandust tegema.

See suhteliselt vähe levinud koeratõug lihtsalt armastab sooja suvepäeva! Tema lokkis karvkate on väga eriline, kaitstes teda ilmastikutingimuste eest - see on samuti vett hülgav ning kuna see on lokkis, siis ei haak ka näiteks metsas joostes selle külge midagi kinni. Pikad lontis kõrvad lisavad spanjelile iseloomuliku nukra ilme. Iseloomult on see koer samuti intelligetne ning tema suurim soov on oma peremehele meele järele olla.