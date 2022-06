AIDAKE LEIDA ⟩ Tallinnas kadunud pelglikku Selmat oodatakse tagasi koju

Tallinnas Haaberstis on kadunud koer Selma! Koer sai traksidest ja kaelarihmast välja ja jooksis ära laupäeval, 11. juunil. Viimati koera märgati 14. juunil kell 19:45 Kadaka tee ja Akadeemia tee ristmikul. Praegu võib koer olla misiganes teises linnaosas, sest on väga hirmunud, eksinud ja tema jaoks täiesti tundmatutes paikades.

Selma on noor emane keskmist kasvu (45 sentimeetrit kõrge ja 16 kilogrammi raske) koerake. Musta värvi, beezikad käpad. Kaelarihma ei ole. Koer on kiibistatud, steriliseeritud ja vaktsineeritud. Koer on väga arglik ja umbusklik, kuid ei ole üldse agressiivne. Kui keegi hea inimene koera leiab ja on väikenegi võimalus teda kinnisele territooriumile meelitada, oleks see suureks abiks.