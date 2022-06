PILT SELGEKS ⟩ Kas verekoer sobib koduloomaks?

Vaatamata hirmutavale nimele on verekoera näol tegemist sõbraliku ja seltsiva koeratõuga. Nad saavad hästi läbi laste ja teiste loomadega. Nende nimi tuleb sellest, et nad on tugevaima haistmisemeelega tõug ja sellepärast kasutatakse neid tihti vere jälje ajamiseks. Nad on väärtuslikud töökoerad nii politseis, kus nad otsivad kadunud inimesi, kui ka jahil, kus ajavad haavatud looma jälge.

Keeruliseks verekoera puhul võib saada nende hiline tärkamine. Täiskasvanud koera luustik areneb välja juba esimesel eluaastal, aga mõistus areneb täiskasvanu omaks alles kaheselt. Sellel perioodil võib verekoer olla väga uudishimulik ja kohmakas, närides ja süües kõike põnevat, mis ette juhtub, alates saabastest ja lõpetades telekapuldiga.

Õppimishimuline lontkõrv

Verekoer on reeglina iseseisev ja tegutseb nii nagu ta ise soovib, eirates tihti omaniku käsklusi. Seda eriti siis kui ta leiab huvitava lõhna ja hakkab jälge ajama. Seetõttu on verekoeral vajalik korralik kasvatus, et ta kodunt ära ei jookseks ja asju ei näriks.

Verekoera treenimist võib alustada kohe kui koer koju tuuakse. Treenimisel peab olema väga kannatlik, kuna suure uudishimu tõttu on nende tähelepanu keeruline fokusseerida. Kui aga olla treenimisel järjepidev, siis on tegemist õppimishimulise ja targa koeraga, kes on võimeline erinevaid trikke tegema ja sõnakuulelikult käituma.

Verekoerale iseloomulik välimus on: pikad lontis kõrvad, pikk koon, lühike karv ja kortsuline nägu. Värvuselt on nad kas mustad, pruunid või punaka karvaga.

Võrreldes teiste tõukoertega on verekoerter kõrge risk seedehaigustele, millega tuleks kindlasti vaadata üle koera toitumine ja pöörduda loomaarsti poole. Kuna tegemist on verekoerte jaoks ohtliku ja enim surmi põhistava probleemiga.