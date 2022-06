PÄEVAKÄPP ⟩ Zon on päris oma kodu oodanud juba terve pika aasta

Zeni elu pole küll väga pikk olnud, kuid see-eest on see olnud väga katsumusterohke. Kiisu on arvatavasti pidanud pikka aega tänaval üksi hakkama saama ning see on jätnud oma jälje.

Praeguseks on Zen olnud mõne nädala uues hoiukodus ning juba on näha, kuidas kiisu vaikselt, kuid järjekindlalt inimest usaldama õpib. Hoiukoduga harjumisel on olnud suureks abiks ka teine kiisu, kes Zeniga külg-külje kõrval maja ning ka selle elanikke uudistab. Koos on ju ikka julgem!

Kui alguses eelistas Zen ainult peidus olla, siis nüüd on kiisu vaprust kogunud ning tihti võib teda näha ka aknalaual istumas ning läbi klaasi linde vaatamas. Vahel mänguhoos unustab ta kartmise täiesti ära.

Enam pole harv ka juhus, kui Zen end öösiti inimeste juurde voodisse magama sätib. See tõestabki väga ilmekalt, et Zenile on lihtsalt vaja anda aega, et oma kestast välja tulla.

Zen on vaktsineeritud, steriliseeritud, kiibistatud ning saanud parasiitide vastase tõrje.