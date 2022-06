TINGIMUSTETA ARMASTUS ⟩ Vigastatud Ukraina sõdurid saavad tuge teraapiakoertelt

Kuigi ise Ukraina tänavatelt pärit ja enamuse oma elust ilma oma päriskoduta elanud, on andekas koeras peidus nii mõndagi. Praegu Vinnõtsja keskhaiglas töötav Busia mitte ainult ei ole tubli teraapiakoer, vaid paistis oma õpingute käigus teiste seast silma ka erakordse nutikusega, kirjutab The Mirror .

Busia ülesanne on pakkuda tingimusteta armastust inimestele, kes on hiljuti pidanud läbi elama mõne trauma ning praegu toetab ta sõja tõttu kannatanud sõdureid. Lihtsalt sellega, et istub nende kõrval, poeb neile külje alla või lakub nende käsi.