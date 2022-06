PÄEVAKÄPP ⟩ Palju läbielanud Coco Chanel tahab just sulle oma südame kinkida

Coco Chanel on, nagu tema nimigi ütleb, üks igati peen preili. Oma liivakastis kraabib ta piinliku hoolega, puhkama sätib end vaid puhtaimale kenasti korda sätitud tekikesele. Kui aken avada ja linnulaul tuppa lasta, sädistab tema linnukestele vastu.

Algselt Coco ei usaldanud inimest ja puurile lähenemist tervitas ta hoopis susinaga. Nüüd võetakse vabatahtlik juba sõbralikumalt vastu, vahel näugumisega, teinekord tuleb Coco lihtsalt puuris võimalikult lähedale piiluma. Susina asemel tervitab kätt tema pisike roosa ninaots ning hea õnne korral näkitseb ta hellalt sõrmi. Näha on, et ka paitus on nii-nii lähedal!