SARIVARAS ⟩ 350 euro eest poest snäkke näpanud kajakas tabati lõpuks teolt

Kohalike elanike seas Steven Seagulli nime all tuntud lindu on märgatud isegi väljas edvistamas, noka vahel suur juustumaitseliste krõpsude pakk.

«See kajakas külastab meie kauplust vähemalt kord päevas, sageli kolm korda,» rääkis üks poe töötaja käimasolevast võitlusest linnu eemalhoidmise nimel. «Ta on väga pirtsakas, kuid Doritose krõpsud on tema lemmikud. Peame teda pidevalt minema tõrjuma, sest me ei taha kasumit kaotada.»