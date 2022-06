Mees sai kalal käies ootamatu saagi: säga kõhus peitus täiskasvanute mänguasi

Richard Kesar läks koos oma sõbra Jon Hoopiga Lorensburgi linna kalastusretkele. Mehed lootsid säga püüda. Esimene kala, mille nad veest välja tõmbasid, oli säga, kelle kõht oli kahtlaselt paistes. Kalurid arvasid, et uimelise kõht on kalamarjast pungil või säga äsja priske saagi söönud. "On tavaline leida teisi kalu, mõnikord kilpkonnasid või muid väikeseid veeloomi," selgitas Kesar.