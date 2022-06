Märjamaal auto alla jäänud koera peremees loomapäästjatele: ei taha teda

«Inimesi on igasuguseid ja mõistame ka seda, et kiiruga tehtud otsuseid hiljem kahetsetakse ning muudetakse meelt,» tõdeb liit ning lisab: «Tegelikult olime väga rõõmsad, sest tundus, et peremees ikkagi hoolib, kui süda valutama jäi. Leidsime, et koerakesele oleks koju naasmine kõige parem lahendus.»

Hommikul sai liit kõne ka kliinikust, kust öeldi, et põhimõtteliselt võib koerake juba täna koju minna. Luud-kondid olevat terved, kuid tagakeha on väga valulik ja ta vajab püstitulekul abi ning suuremat hoolt ja jälgimist. Borrelioositest osutus samuti positiivseks ja ka see ravi pandi peale.

Uudiseid kuuldes helistasid loomakaitsjad kohe omanikule, kes alguses näitas taas suurt hoolimist ja rääkis, kuidas ja mida ta tema jaoks kõike teeks. Jutt oli ilus hetkeni, mil hakati rääkima koerale järele minekust.

See plaan Raivole ei sobinud. Täna olevat ta kuskil poja juures ehitamas, homme on arstiaeg ja no pole aega Robiga tegeleda.

«See oli hetk, mis tõi pisarad silma. Tegelikult polnud selle inimese südames ilmselt grammigi hoolimist. Kui rääkisime, et kõik käivad tööl ja arstil ka loomade kõrvalt ning saavad eluga hakkama, siis käratas mees, et ta siis ikka ei taha seda koera, kui see kõik nii keeruline on,» jagab ELL loo šokeerivat lõpplahendust.

Robi. Foto: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook