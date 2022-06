AITA AIDATA ⟩ Kiiret päästmist vajavad 17 kassi, kiisubeebid on juba haigestunud

Selle kassikoloonia lugu algas kõik nii nagu ikka… Kõigepealt oli üks steriliseerimata kass, temal sündisid pojad ning ühtäkki kasvaski kasside arv 17 peale. 2 täiskasvanud kiisut on praegugi tiined ja kohe-kohe poegimas ehk sealne olukord läheks veel rohkem käest, kui abistajad kohe ei reageeri.

8 tillukest beebit on vihmase ja külma kevade tõttu juba haigestunud ning vajavad kiiresti arstiabi. Loodetavasti alles ema kõhus olevad karvapallid saavad sündida juba soojas hoiukodus… Selleks aga vajatakse Sinu abi!

Ilma hoiukodudeta ei saa mitte ühtegi kassikest sealt päästa, seega just SINU abi on määrava tähtsusega! MTÜ annab Sulle hoiukodusse kaasa kõik kassi pidamiseks vajalikud tarvikud ning kindlasti saavad kõik kassid enne hoiukodusse tulekut arstliku ülevaatuse ja vajalikud protseduurid!

Et saaksime kiisud arstlikku kontrolli saata vajab ühing hädasti ka annetusi, sest 17 kassikese kiipimine, vaktsineerimine, parasiiditõrjed ning täiskasvanud kasside steriliseerimine läheb kokku maksma 2000 eurot! See on ühe väikese ühingu jaoks väga suur summa.