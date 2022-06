Loodusfestivalil saab tundma õppida aia- ja pargilindudest naabreid

Reedel, 10. juunil kell 7.00 toimub Tartus Toomemäel linnulauluhommik, kus Andres Kalamehe juhendamisel kuulatakse ja õpitakse tundma linnulaulu. Kogunemine on Inglisillal, osalejatel palutakse kaasa võtta binokkel. Osalemine on tasuta.

Esmaspäeval, 13. juunil kell 18.00 algab Tartu loodusmaja eest teematuur «Parimaid linnurikkuse näiteid Karlovas», mis viib osalejad läbi Karlova tänavate, hoovide ja nurgataguste, et pöörata tähelepanu linna mitmekesisele miljööle ning linnurikkusele. Juhendaja Aire Orula jagab näpunäiteid, kuidas soodustada linnurikkust nii lihtsate, igapäevaste tegevuste kaudu kui ka teadlikumate toimimisviiside abil. Osalemine tasuta, vajalik eelnev registreerumine veebivormi kaudu.

Teisipäeval, 14. juunil kella 18.00–20.00 toimub Tartus Veski 4 aias aialinnupäev. Kavas on rasvatihase pesakastide meisterdamine Margus Otsa juhendamisel, osaleda saab otsimismängus ning tutvuda suvise aialinnupäevikuga. Osalemine on tasuta, pesakasti meisterdamine maksab 10 eurot ja selleks on vajalik eelnevalt registreeruda veebivormi kaudu.