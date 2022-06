Inimese isekuse tõttu suri väike rebasekutsikas

Harry-nimeliel mehel paluti korduvalt kutsikas üle anda ning talle selgitati, et metslooma kodustamine on seadusevastane. Härra Harry aga teatas, et tema ei ole aega kuhugi sõita ja ta siiski tahab kutsika endale jätta. Hoidumaks halvimast edastati talle rebase liigiomane menüü, et kutsikas nälga ei sureks ning rõhutati, et loom vajab spetsialistide abi ning on pisikeses puuris olles suures stressis.