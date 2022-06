JULM TEGU ⟩ Pärnumaal päästeti rotid, kes jäeti puuriga lageda taeva alla

Loomapäästjate sõnul oleks need rotid seal surnuks külmunud või nälginud, kui keegi neid leidnud ei oleks. «Me ei suuda sõnadega kirjeldada, kui haiget see teeb, et selliseid asju loomadega juhtub. Samuti tekitab see meeletu viha inimese vastu, kes nii vastutustundetult suudab käituda,» ei varjata emotsioone, mida selline juhtum esile tõstab.