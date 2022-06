USA rahvuspargis ründas piison külastajat, lennutades ta 3 meetri kõrgusele õhku

Pargiametnike sõnul on see esimene piisoni poolt toime pandud rünnak sel aastal.

Oma avalduses tõdes park, et piisonid on äärmiselt ettearvamatud loomad. Mitte ükski teine loom pole Yellowstone'i rahvuspargis nii palju inimesi vigastanud, kui seda on teinud piisonid. Lisaks toodi välja fakt, et piisonid suudavad joosta inimestest kolm korda kiiremini.