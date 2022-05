OTSIB KODU ⟩ Ukrainast päästetud Goofy on kui lihvimata teemant

Goofy on päike igas sinu päevas. Südamlik, energiline, rõõmus, armastav – need on kõigest mõned koerapoisi imelistest iseloomuomadustest.

Ta kõigest 1,5-aastane, mis tähendab, et ta on tohutult õpihimuline ja uudishimulik. Goofy armastab nuuskimismänge ning aias ringijooksmist, samuti naudib ta väga uute oskuste ja käskluste õppimist. Temaga tegelenud koeratreener ütleb, et Goofyl on väga palju potentsiaali kuulekuse treenimiseks, omanikul peab vaid aega olema temaga tegelemiseks.