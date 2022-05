Nero on äärmiselt tasane, kuid väga leplik ning kui võidad tema usalduse, on tasakesi lähenedes võimalik talle ka pai teha. Inimese usaldamine on tema jaoks veel veidikene võõras, kuid Nero ei ole kunagi paikäe peale sisisenud, pigem ei oska ta veel inimese lähedust nautida, kuid ometi tahaks ka tema väga kolida oma päriskoju, kus saaks rahulikult varbaid sirutada ja inimesega harjuda. Tal on suur lai nägu ja äärmiselt uhked piimavuntsid.