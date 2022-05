Kadunud kilpkonn leiti pööningult 30 aastat hiljem elusa ja tervena

Seda seetõttu, et ühel päeval aastal 1982, kui Almeida ema oli vaid 8-aastane, oli Manuela kadunud. Toona arvas kilpkonna perekond, et kilpkonn on kodust välja lipsanud ja nad ei näe teda enam kunagi. Kuid nad eksisid.

2013. aastal suri Almeida vanaisa ja perekond sai ema lapsepõlvekodus kokku, et lahkunu asju sorteerida. Vanaisa oli endast maha jätnud väga sassis pööningu ja kui perekond seda korrastas, märgati ühel hetkel midagi väga veidrat. Vanas puidust kõlarikastis oli kilpkonn, kelle nad ära tundsid.

Almeida rääkis The Dodole: «Kõik olid šokeeritud! Mu ema nuttis, sest ta ei uskunud seda. Nad leidsid Manuela!»

Uskumatul kombel oli kilpkonn suutnud kolm aastakümmet hoiuruumi lõksus ellu jääda. Perekond arvab, et ta jäi ellu termiidivastseid süües.

Ta oli elus ja terve ja on siiani.

Peaaegu 40 aastat pärast kadumist ja 10 aastat pärast leidmist läheb kilpkonnal paremini kui kunagi varem. Kuigi tuvastati, et ta on hoopis isane ja Manuelast sai Manuel. Tema perenaiseks on nüüd Almeida, kes on loomakesse väga kiindunud. «Manuelil läheb suurepäraselt, ta on väga palju kasvanud.»