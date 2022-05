Mida teha, kui kass pissib valesse kohta ja kuidas seda ennetada

Millist liivakasti kasutada?

Liivakasti tüübid ja kujud on samuti väga erinevad. Jällegi oleks ideaalne kui oleks võimalik leida oma kassile sobiv kuju. Vältida plastikust ääri, kuhu kassi käpad kraapimisel takerduksid.

Kui soovite oma kassile ukse ja seintega liivakasti osta võiks enne kindel olla, et talle sellist tüüpi tualett on meeldiv valik (kaanega kast hoiab väjaheite lõhna rohkem sees, samuti ei pruugi see ärevale kassile turvaline paik tunduda). Kindlasti tuleks arvestada kassi suurusega, kuna suurel kassil ei ole hea käia väga väikeses kastis, kus ta peaks oma väljaheidetes istuma või käima.

Teed kõik õigesti, aga kass ei taha ikka liivakasti kasutada

Kass ei pissi diivanile kättemaksuks ega pahatahtlikult. Inimese jaoks vale koht näitab, et kass vajab midagi ja ta püüab leida lahendust, et oma loomupärast vajadust lahendada. Järgnevalt pakume mitmeid põhjusi, miks kass võib pissida diivanile, vaibale, mõnda peidukohta või keset tuba. Kõige olulisem on mõista, et see on lahendatav, kui armastad oma kassi ja oled valmis tema heaolu nimel pingutama.

1. Tervislikud põhjused

Kõige enamlevinud põhjus, miks kass liivakasti ei kasuta, on tervisehädad. Alusta seega oma uurimist kassi kliinikusse viimisega. Kui kass pissib liivakasti kõrvale või ligidusse, on võimalik, et liivakast meenutab talle valu või muud ebamugavust seoses urineerimise või muude väljaheidetega. Ära unusta, et ka perekonnas kestev stress, närvilisus võib kassile mõjuda. Kui pere on muutunud valjuks, sünnib laps, kassiga enam ei mängita või muutuvad tema jaoks tavalised rutiinid, võib ta seda omamoodi väljendada. Loe rohkem postitusest «Korterikassi varjatud stressist».

2. Käitumuslikud põhjused

Kui kass on kastreerimata/steriliseerimata on suur tõenäosus, et ta pissib mujale kui oma liivakasti, et vastassugupoolt ligi tõmmata ja oma ala märgistada. Seda võib juhtuda nii isaste kui ka emaste kasside puhul ja sellepärast on kasside steriliseerimine väga soovituslik. Võimalik põhjus mitte liivakasti kasutada on ka see, kui kass näeb aknast teisi kasse ja tunneb ennast piisavalt ohustatult, et peaks oma territooriumit jällegi kaitsma ja märgistama.

Kui mõnel nendest põhjustest on kass juba jätnud oma pissi või väljaheiteid mujale kui liivakasti, tuleb see koht hoolikalt ära puhastada ja mõneks ajaks kassile ligipääs takistada (nt kui ta käib kindlas toas, kindlas voodis pissimas, panna toa uks kinni. Ka hoolikalt puhastatud koht vajab aega, et lõhnad täielikult kaoksid). Tundes oma uriini lõhna hakkavad lemmikud ka järgmine kord selles kohas keha kergendamas käima, isegi kui esimene kord oli kogemata. Seega tuleks olla kindel, et on kasutatud spetsiaalseid lõhna eemaldavaid vahendeid, eriti kuna kassid eelistavad pissimiseks pehmemaid kohti, kust võib olla lõhna raske eemaldada.

Käitumuslike põhjuste puhul tuleb püüda aru saada, mis teda vaevab, katsetada ülalmainitud viisidega. Stressi saab maandada mänguga – tekita päevas kindel regulaarne aeg, millal oma neljakäpalise pereliikmega aktiivselt tegeled ja annad talle võimaluse jahtida (mängida).

Enamasti hakkavad ka hüljatud ja tänaval sündinud kassid kohe liivakasti kasutama. Kassid on väga puhtad loomad ja kui selles osas midagi muutub, on kassi vaja aidata, mitte temast loobuda. Tuleb hoolitseda, et kassil oleks mugav oma igapäevaseid toimetusi teha. Kui lemmik pissib kuhugi, kuhu omanik ei soovinud, tuleks uurida võimalikke põhjuseid. Kui on kahtlusi kodukassi tervisehädade kohta tuleks kindlasti pöörduda kiiresti loomaarsti poole, et hoolitseda oma lemmiku heaolu eest ja pakkuda talle täisväärtuslikku kodu ning pereelu.