PÄEVAKÄPP ⟩ Kauni kasukaga Mammu tahab suveks enda päriskoju

Iseloomult on ta väga uudishimulik ja peab alati kõik väiksed nurgad, kapialused ja muud võimalikult kitsad kohad läbi uurima. Mammule meeldib inimese juures ja käib alati uudistamas, et mida siis hoiukodu rahvas parajasti tegemas on. Kuigi ta ei ole veel täitsa «sülekass», laseb ta endale ilusti pai teha ja otsib lähedust.

Samuti räägib Mammu kasuks see, et ta on väga viisakas kass. Ta hoiab puhtust, ei tee pahandust, käib ilusti vetsus ja on lihtsalt nunnu. Lisaks on ta steriliseeritud.