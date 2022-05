VIDEO ⟩ Inimene kulutas kõik säästud, et täita oma unistus ja hakata koeraks

Jaapanlane kulutas umbes 15 000 eurot realistlikule borderkolli kostüümile, et näha välja täpselt nagu tema lemmiktõugu koer. Seda kandes ta teeskleb, et ongi loom.

«Ma tahtsin borderkolli kostüümi, sest see näeb selga pannes ehtne välja,» ütles Toko Jaapani uudisteväljaandele Mynavi .«Ma armastan loomi, kõiki nelja jalagi loomi. Neile mõeldes juurdlesin milline minu suuruses loom oleks hea, arvestades, et tulemus oleks realistlik ja seetõttu otsustasin hakata koeraks. Ja koertest omakorda valisin kolli, see on mul lemmik koeratõug.»