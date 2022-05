Skaudilaagri poisi äratas tema jalga näriv karu

Intsident leidis aset, kui 12-aastane skaut Henry Ayers magas laagriplatsil koos teiste matkajatega ööund. Kui kõik olid uinunud, tuli laagriliste juurde karu ja hakkas poisi jalga närima. «Tundsin jalas järsku ja teravat valu. Ma vaatan üles ja seal oli suur karu,» ütles Ayers. «Ma arvasin, et näen õudusunenägu. See oli nii hullumeelne ja õudne, et pidasin seda uneks.»

Nichols märkis, et see oli noor karu, kes tuli laagrisse toitu otsima. Arvatavasti meelitas teda pargi piirkonnas vedelev prügi. «Ma olen kindel, et inimesed teevad oma tööd halvemini kui karud. Kui me kohale jõudsime, kogusid meie skaudid suure prügikoti eelmiste külaliste rämpsu,» kirjutas ta.