PILDID ⟩ Lemmikud korraarmastajale: 9 koeratõugu, kes ei aja karva ega haise

1. Jorkširi terjer. Selle pisikese koerakese kohta võib öelda, et ta on ideaalne sülekoer – armastab inimese seltskonda, saab läbi teiste koerte ja ka väikeste lastega, kohaneb kiiresti ja on mänguhimuline. Jorkid olid 2020. aastal Ameerikas populaarsete koeratõugude edetabelis kuuendal kohal ning ka Eestis võib neid tänavapildis väga tihti näha.

Jorkširi terjer Foto: Shutterstock

2. Bichon Frise. Väga energiline koeratõug, kes kogub samuti Eestiski populaarsust. Kuigi ta ei aja karva, vajab tema kaunis valge karvkate pidevalt hoolt ning regulaarset lõikust professionaalse koerte juuksuri juures. Bichon'id armastavad üle kõige inimese lähedal olla, seega taluvad nad üksi olemist suhteliselt halvasti.

Bichon Frise Foto: Shutterstock

3. Bostoni terjer. See tõug pärineb Ameerikast ning aretati algselt välja võitluskoeraks, kuid tänapäeval on ta hoopis ideaalne perelemmik. Neil on väga sile lühike karv, mida on lihtne hooldada – piisab vaid kergest kammimisest iga paari päeva tagant.

Bostoni terjer Foto: Shutterstock

4. Malta koer. Malta koerakesed on samuti ühed igati vahvad pisikesed kaaslased ja sülekoerad. Nagu jorkide puhulgi, kasvab nende karv pikkusesse ning vajab seega regulaarset trimmimist juuksuri juures. Karvahoolduse lihtsustamiseks tuleks see hoida võimalikult lühikesena.

Malta koer Foto: Shutterstock

5. Puudel. Puudleid on kolmes erinevas suuruses: suur puudel, kääbuspuudel (keskmise suurusega) ja toy (kõige väiksem). Tõug, mis ajab väga vähe karva ja keda peetakse seetõttu ka allergikutele sobilikuks. Siiski vajab puudli karv regulaarset hooldust juuksuri juures.

Toy-puudlid Foto: Shutterstock

6. Bedlingtoni terjer. See imearmas koerake meenutab küll välimuselt pigem lammast kui koera, kuid on sellegipoolest tavapärase terjerile omase iseloomuga intelligentne koerake, kes vajab palju mängimist ja muud põnevat tegevust, millele oma energiat kulutada. Vastasel juhul võib ta hakata pahandusi tegema. Vastupidav ja armastab palju liikuda.

Bedlingtoni terjer Foto: Shutterstock

7. Barbet. Prantsusmaalt pärit veekoer, kes aretati algselt välja selleks, et jahtida veelinde, näiteks parte, kuid tänapäeval peetakse teda enamasti tavalise lemmikloomana. Saab hästi läbi lastega ja armastab liikuda ja mängida.

Barbet Foto: Shutterstock

8. Briard. See tõug on oma peremehe suhtes väga kaitsev ning vajab palju liikumist ja õues olemist, seega ei sobi ta kindlasti korterikoeraks.

Briard Foto: Shutterstock

9. Basenji. See huvitav tõug on pärit Aafrikast. Ta ei aja karva ega haise ning sobib seega ideaalselt korterikoeraks, kuigi algselt aretati välja hoopis jahikoeraks. Samuti on huvitav fakt, et basenji'd ei haugu, vaid hoopis uluvad. Kuna nad on ikkagi jahikoera iseloomuga, vajavad nad palju liikumist ja jalutamist.