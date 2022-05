PÄEVAKÄPP ⟩ Imearmas Mirry on kodu pidanud ootama koguni neli pikka aastat

Kolm suve tagasi tõi Mirry ilmale pesakonna. Näpistavate sügiskülmade saabudes olid lapsed, kolm väikest 3-kuust põnni, ema valvsa hoole all. Mirry võttis kogu vapruse kokku ning kolis lastega ühe eramaja hoovi. Ilmselt oli ta korraliku taustauuringu teinud, loomasõbraliku majapidamise uksed avanesid peagi ning Mirry sai oma jõmpsikad tuppa sooja ning majaperenaisest sai 2017. aasta oktoobris Pesaleidja hoiukodu.

Mirry väikesed pojad leidsid kodud ruttu, kuid kolm noorukit esimesest suveromansist – ammu juba emast palju suuremad – on endiselt ema kasida-pesta-kasvatada. See on isegi päris koomiline, kuidas poegadest nii palju väiksem ema endiselt korra majas hoiab ning mingit vastuvaidlemist ei salli! Aga kui nüüd päris aus olla, siis on Mirryl sellest juba ammu kõrini ning ta on otsustanud, et nüüd on aeg ka iseendale elada. Seetõttu on ta täiesti valmis kolima neist lahku ning alustama oma elu mõnes peres, kus ta saab olla korraga nii perelemmik kui hiirekütt. Olgu, ühe tütre võiks ta ka kaasa võtta, aga ainult kui tulevane pere seda tõesti väga tahab!

Mirryle pole antud silmatorkavat välimust, kuid seda kompenseerib ta oma loo ja iseloomuga – ta on vahva, vapper ja lepliku loomuga emane kass. Üks eriline asi on tema juures see, et Mirryl on tavaks lakkuda kõhu alt ennast paljaks. Täpselt ei oska arstid öelda, miks ta seda teeb. Võib-olla rahulikult oma päriskodus olles selline käitumine muutuks. Mirry on tänaseks ka steriliseeritud.

Kui tahad Mirryle kodu pakkuda, siis täida loomasoovija ankeet ja hoiukodu kutsub sind külla. Hoiukodu asub Tallinnast umbes tunniajase sõidu kaugusel Kesk-Eestis – see ongi saanud temale ja ta lastele saatuslikuks. Ent lootus jääb, et keegi on valmis selle sõidu ette võtma ja nii kaua kodu oodanud kassidele päris kodu pakkuma.