ÜLESKUTSE ⟩ Vabatahtlikud linnuhuvilised on oodatud loendama meie haudelinde

Loendust tegema on oodatud nii uued kui ka juba varem osalenud vabatahtlikud, kes tunnevad ära meie tavalisemad linnud välimuse, laulu või häälitsuse järgi. Eriti oodatud on linnuhuvilised kaasa lööma ja loendusi tegema Kagu-Eestis, kus seni on loendusradu väga vähe.