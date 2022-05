Soomes jäi pildile kolme jala ja ühe kõrvaga põder

«Võtsin hoo maha ja otsisin kaamera üles, sest metslooma pildile saada on alati tore. Kadreerisin lähemale ja nägin esmalt, et tal on üks kõrv puudu kõrv, lähemal vaatlusel selgus, et puudu on ka üks jalg,» rääkis Kortteinen Ilta-Sanomat'le.