PÄEVAKÄPP ⟩ Väljast valge kui lumi, seest soe kui suvi

Mariann on lumivalge kiisu, kes on umbes kolme aastane. Toas võib ta pisut arglik olla, aga tegelikult on tegemist väga vahva ja sõbraliku kiisutirtsuga. Lisaks vahvale iseloomule oskab see preili ka ilusti oma kasuka eest hoolt kanda. Ja kui läheb konservi jagamiseks, on Mariann üks esirea solistidest ja laseb kuuldavale oma lauluhääle. Lisaks pole tal olnud ka probleeme teiste kassidega ja ta on saanud kõik vajalikud protseduurid.