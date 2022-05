Ukrainast nõuetele mittevastava lemmiklooma Eestisse toomine on kriminaalkorras karistatav

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on amet saanud vihjeid, et Eestisse on jõudnud Ukrainast pärit alla seitsmekuused kutsikad. «Looma vanus Eestisse jõudmisel saab olla minimaalselt seitse kuud, kuna Ukrainast ostetud kutsikas peab marutaudi vastu vaktsineerimisel olema vähemalt 12 nädalavanune, seejärel määratakse 30 päeva möödudes marutaudi antikehade tiiter ning lisaks peab loom veel kolm kuud olema jälgimise all, et välistada marutaudi esinemine,» selgitas Kalda. Kui kolme kuu jooksul ei teki loomal marutaudi tunnuseid, siis on tiitrimisel leitud antikehad vaktsineerimise tulemus, mitte nakatumisest marutaudi.