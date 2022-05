VIDEO ⟩ Peaaegu alasti last imetav ema päästis oma hane kotka küüsist

«Ma arvan, et see pole kindlasti midagi sellist, mida te iga päev näete,» rääkis 31-aastane Cait Oakley Kanada ajalehele «Chek News» oma vaprast teost. Juhtum leidis aset kolmapäeva õhtul, kui naine oma neljakuuse tütrega kodus oli.

Draama lahenedes juhtunu üle järele mõeldes arutles Oakley: «Olin beebit toitmas, nii et seetõttu polnud mul särki seljas. Jooksin just õue, kui mu abikaasa Mike välja tuli ja nentis, et ma olen paljas. Vastasin, et olen teadlik ja vaesed naabrid, neist on küll nüüd kahju,» naeris vapper naine.