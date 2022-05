PTA-st ootamatult koondatud Tiina Kukk liitus Loomapäästegrupiga

«Nii palju vihjeid jäi kontrollimata ja need loomad piinlevad ju tänaseni olematutes tingimustes ning see ei lase mul rahulikult magada,» põhjendas Tiina Kukk otsust Loomapäästegrupiga liituda ja lisas, et loomade, eriti aga farmiloomade olukord on kordades hullem, kui vastutav ametkond ja selle juhid järjekindlat avalikkust eksitades näidata üritavad.

Tiina Kukk on pälvinud loomakaitseorganisatsioonide usalduse ja tunnustuse ning jääb ühenduslüliks killustunud loomakaitse maastikul, tagamaks, et erinevatele ühingutele saadetud vihjed, aga ka PTA ametnike töö ikka korralikult üle kontrollitud saaks.

Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valneri sõnul sai ühing Tiina Kuke isikus tänu naises peituva lõputu energia, loomaarmastuse, missioonitunde, aga ka ametis saadud kogemuse ja siseinformatsiooni tõttu enda valdusesse sellise tuumapommi, mis ka vastutava ministri oma toolilt pühib, kui ta oma haldusalas korda majja ei löö. «Kala läheb mädanema ikka peast ja sestap ei saagi imestada, et PTA-nimeline kala on üdini mäda, kui asi puudutab loomade heaolu ja kaitset. Loodan väga, et asi on korruptsioonis, mitte selles, et praegused«„loomade heaolu spetsialistid» on sadistid, kes naudivad oma võimu ja loomade-lindude abitusse seisundisse jätmist,» sõnas Valner.