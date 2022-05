Loomaõiguslased kritiseerivad Elizabeth II troonijuubeli desserti: see sobiks pigem keskaega

Loomaõiguste aktivistid väljendasid nördimust, et Fortnumi ja Masoni korraldatud pudinguvõistlusel oli 5000 võistlusroast parim loomseid tooteid sisaldav magustoit. See koosneb munadest, koorest, võist ja loomaluudest valmistatud želatiinist.

PETA asepresident Eliza Allen märkis, et tooted, millest magustoit on valmistatud, on keskkonda koormavad, koosnevad julmadest loomsetest koostisosadest ja ei vasta tänapäeva tervisliku toitumise reeglitele. «Lisaks väldivad paljud inimesed loomseid tooteiid usulistel põhjustel või allergia tõttu,» lisas ta. «Selline magustoit sobiks pigem Henry VIII keskaegse laua jaoks, kui tänapäevasele kuninglikule peole.»