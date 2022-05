VIDEO ⟩ Kohev diivanikass moondub õues tõeliseks jooksufänniks: ta tahab muudkui võita

See kass on õnnega koos, et tal nii tema hobi toetav pererahvas on. Ta oli vaid seitse kuud vana, kui kogu perega päriselt maale kolis. Mis on tema jaoks igavesti tore, sest seal saab ju lõputult joosta! Üle kraavide, mööda teeradasid, läbi lume... Peremees rääkis, et talvel ta kassi küüsi ei lõikagi, et loomal parem pidepunkt maapinnaga oleks ja kiisu ei libiseks.