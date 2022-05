Kuidas reisida lemmikloomaga? Oma kogemusest räägib tuntud Instagrami-koerte omanik

Muide, koertest noorim – Sigma – võitis hiljuti ühe Euroopa suurima koertenäituse ning sai tiitli Euroopa Võitja 2022.

Enne veel, kui mõtlete lemmikuga reisimisele, tuleks Kristiina sõnul veenduda, millised on sihtriigi nõuded inimestele kui ka loomadele. Näiteks saab koer reisida vaid EU passiga ning üldjuhul on nõutud ka marutaudivaktsiin, kuid riigiti võivad reeglid olla väga erinevad. Eksimise korral võivad tagajärjed olla karmid – toll võib koera konfiskeerida, aga ka uinutada.

Mugavused laevareisil

Kuigi reisimiseks on erinevaid variante, soovitab kolme koera omanik reisida just auto ja laevaga. Koerainimesena soovitab ta reisida DFDSi parvlaevadega, sest seal on koeraomanikega eriti hästi arvestatud: näiteks kajutid asuvad nii, et välistekile minemine oleks kiire ja mugav. «Paldiskist Rootsi suunal reisides oli laevatekil isegi koerte kakakottidega arvestatud,» lisas Tammik. Küll aga peaksid koeraomanikud arvestama, et iga koer ei ole nõus laevatekil hädasid tegema.

Tammiku sõnul on Rootsi lemmikloomadega arvestamise aspektist väga sarnane Eestiga. Lemmikloomad on lubatud sisuliselt kõikjale, nii kauplustesse kui kohvikutesse. Tema sõnul pole koertega reisimine varasemalt kaasreisijate hulgas probleeme tekitanud, vaid vastupidi - lisanud reisiteekonda veidi elevust. «Viimasel laevasõidul jagas üks mees minu koertele ära enda võileivad ja muidugi on mu koerad ka sellised, kes võivad päevad läbi õgida, kuid kaalust juurde ei võta,» ütles ta.

Foto: Kristiina Tammik

Ettevalmistus reisiks: varu snäkke!

Et loom tunneks ennast auto- ja laevasõidul võimalikult hubaselt, on Tammiku sõnul koera mõnus ase kõige alus. Unustada ei tohiks koerale tuttavaid sööke, kausse ja konserve, sest ka loomadel tekib reisimisega väike ärevus, mille tõttu võivad kogenematud lemmikloomad esimestel päevadel söögiga streikida.

«Toidustreik võib kehvalt mõjuda ka koera näituse- või võistlusvormile,» sõnas Tammik ja soovitab omanikel enne reisimist koera rohkem toita ja reisile varuda rohkelt maitsvaid konserve ning maiuseid, millega ta varasemalt harjunud on.

Pikemate reiside puhul vajavad koerad rohkem ettevalmistust, mistõttu soovitab Tammik teha reisiga samal päeval pikema jalutuskäigu, et koera rohkem ära väsitada ja ta pikal reisil ikka paigal püsiks. «Paldiski-Kapellskär reis on kõigest kümme tundi pikk ning koerad saavad laevatekil vabalt liikuda, mistõttu viimasel reisil kaasas olnud Kiwi väga ettevalmistust ei vajanud,» lisas ta.

Kogu reisiplaneerimise juures võib tihtipeale just majutuse leidmine osutuda kõige keerulisemaks. Kui DFDS Baltikumi liinide laevadel saavad koos lemmikuga reisijad kasutada lemmikloomakajuteid, siis sihtkoha majutuse puhul tuleks veenduda, kas seal lemmikud üldse lubatud on ning alati tasub majutust ka koerte tõust ja arvust informeerida.

Loomadega reisimisel on tihtipeale otstarbekam rentida pigem kortereid (näiteks Airbnb või Booking.com vahendusel), sest need on ruumikamad. «Tüüpilises hotellitoas ei ole minu suurte koerte jaoks alati just palju ruumi,» tõi Tammik näite omast kogemusest.

Foto: Kristiina Tammik