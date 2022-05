PÄEVAKÄPP ⟩ Nagu vana rahu: kaisumaias Reimo armastab tähelepanu keskpunktis olla

Ainult kaisutada ja mängida! Lähedusearmastaja Reimo ei pirtsuta - ta kaisutab hea meelega nii inimeste kui kassidega, ideaalis mõlemaga korraga. Kõik muu on tähtsuselt teisejärguline, toit ja liivakast olgu lihtsalt olemas, aga peamine et saaks palju pai ja tähelepanu!

Ja kui Reimo tunneb, et tähelepanu pole küllalt saadud, viskub ta dramaatiliselt keset põrandat selili seni, kuni keegi teda paitama tuleb. Õigupoolest on Reimo päris omapärane kass. Ta kergelt kõõrdis silmad vaatavad maailma lapseliku huvi ja naiivsusega. Reimot on vist võimatu endast välja ajada, ta ei annaks raha eest ka käpaga. Tema silmis on elu lill ja kõik on sõbrad.

Igati parimas eas, siidise must-valge kasukaga kass on kastreeritud, kiibistatud ja parasiidivaba ning valmis kasvõi kohe koju kolima! Reimo on FIV positiivne, kuid see tema igapäevast mõnulemist ei häiri.

Lisaks nohiseb ta vahel armsalt nagu väike põssa, kuid arstide sõnul on ta tervisega kõik korras. P.S: Pildilt võib jääda mulje, et ta on ühe oma kõrva kusagile kaotanud. Muretsemiseks pole põhjust, see on lihtsalt tal pea all peidus.