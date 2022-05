Ukraina pere kaalub Inglismaalt sõjatsooni naasmist, sest ei tohi kasse enda juures hoida

53-aastane Lena reisis Wales'i Montgomerysse koos oma kolme lapse Anna, Vika, Alexi ja Anna tütre Rytaga. Neile pakkus ulualust abielupaar Mark ja Sue Michaels, kes suutsid Ukraina perekonna oma viie magamistoaga majja mahutada.

Kuid Mark ütles, et perekond on nii muserdatud Wales'i keelust lemmikloomadel nende juures elada, et nad soovivad kolida üle piiri või sootuks tagasi kodusesse Kiievisse naasta.

Sue lisas: «Nende usk süsteemi on täielikult kadunud. Kas kujutate ette, et tahaksite kasside puudumise tõttu sõjatsooni tagasi minna?»

Ühendkuningriigi valitsus muutis reegleid lemmikloomade riiki toomise kohta ning tasub ukrainlastel karantiini, vaktsineerimiskulud ja mikrokiibistamise kulud.

Kui on näidatud, et lemmikloom on marutaudi vastu vaktsineeritud ja talle on tehtud vereanalüüs, mis kinnitab tekkinud antikehasid, võib ta minna kodusesse isolatsiooni. Kuid see on midagi, mida Walesi valitsus ei luba.

Perekonna kassid viidi Blackpooli lähedale varjupaika karantiini ja neid ei lubata kodusele režiimile. Mark selgitas: „Meiega võttis ühendust Animal Health, et kassid on läbinud antikehade testi ja ta helistas, et teha telefoni teel kodukontroll ning väljastada koduse karantiini luba.

«Kuid niipea, kui ütlesin oma asukohaks Wales, peatas ta minu jutu ja teatas, et siinkohal jääb kasside üleandmine katki. Wales ei ole erinevalt Inglismaast ja Šotimaast kodukarantiini seadusega ühinenud.»

Mark lisas, et Ühendkuningriigi valitsuse veebisait ei ütle midagi Walesi erinevate reeglite kohta. Walesi valitsuse pressiesindaja ütles kommentaariks: «Me oleme mures, kuidas saab praegust koduisolatsiooniprotsessi jälgida ja tõhusalt jõustada. Sel põhjusel oleme võtnud vastu otsuse säilitada varjupaikades karantiin kui ohutuim võimalus kaitsta nii loomade kui ka inimeste tervist. Walesi valitsus seab loomade heaolu inimeste tervisest ettepoole.»

See tähendab, et Ryta armastatud lemmikloomad, kes viidi eelmisel nädalal uuesti Londonist välja, on praegu 200 kilomeetri kaugusel Hertfordshire'i kassikasvatuses ja pere ei saa neid kolm kuud näha.

Ryta jaoks on see eriti traumaatiline, kuna tema ema leidis kass Senia auto alt ja toitis teda pudeliga, olles samal ajal beebiootel. Ryta pole kunagi elu ilma temata tundnud ja ta on erivajadustega laps.

Mark lisas, et kassid on Ryta elu ja ta on oma lemmikloomadest eemal olles täielikus ahastuses.