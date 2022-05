MIS JUHTUS? ⟩ Abielupaar leidis hommikul ärgates voodist võõra koera

Veel enam – koer mitte ainult ei sättinud end võõrasse voodisse magama, vaid keeldus sealt ka lahkumast. «Ta käitus täpselt nii, nagu ta oleks juba aastaid meie koer olnud,» vahendas Daily Paws koera leidnud naise sõnu. Sellest on ka fototõestus:

Naine jagas leidu kohe hommikul sotsiaalmeedias ning tänu sellele õnnestus tal teada saada, kes on koera tegelik perenaine. Ta tuli oma lemmikule kohe samal päeval järele, kuid pidi ta suisa vägisi majast välja tassima – talle lihtsalt nii väga meeldis oma «uus kodu»!

Kuidas Nala aga võõrasse voodisse üldse sattus? Selgus, et sel eelmisel oli ta end rihmast lahti rebinud, kui perenaine temaga jalutas ning mööda linna ringi ekslema jäänud. Kuna öösel tõusis aga torm, soovis ta ilmselt leida endale ühte sooja ja kuiva kohta.

«Ööpimeduses esialgu arvasin, et üks meie koertest on voodisse pugenud, aga päevavalges selgus, et polegi meie oma,» jagas naine veidrat kogemust.